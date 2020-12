Roma, Fonseca: “Vittoria importante, ma non mi piace prendere gol così” (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Roma sale al terzo posto in classifica. I giallorossi mettono nel mirino la vetta della classifica, distante ora solamente quattro punti. La risalita dei capitolini continua grazie al successo per 3-1 ai danni del Torino.caption id="attachment 1031733" align="alignnone" width="1024" Fonseca, getty images/captionLE PAROLE DI FonsecaIl tecnico Paulo Fonseca commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "La cosa principale sono i tre punti conquistati, sapevamo che non era facile. Abbiamo vinto bene, mi è piaciuto il fatto che abbiamo fatto 3 gol. Potevamo fare meglio nel finale, loro hanno iniziato a pressare e noi non abbiamo gestito bene il pallone. Questo non mi è piaciuto, così come il fatto di aver subito gol da una squadra in 10 uomini. Sono contento del recupero di Mancini ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lasale al terzo posto in classifica. I giallorossi mettono nel mirino la vetta della classifica, distante ora solamente quattro punti. La risalita dei capitolini continua grazie al successo per 3-1 ai danni del Torino.caption id="attachment 1031733" align="alignnone" width="1024", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Paulocommenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "La cosa principale sono i tre punti conquistati, sapevamo che non era facile. Abbiamo vinto bene, mi è piaciuto il fatto che abbiamo fatto 3 gol. Potevamo fare meglio nel finale, loro hanno iniziato a pressare e noi non abbiamo gestito bene il pallone. Questo non mi è piaciuto,come il fatto di aver subito gol da una squadra in 10 uomini. Sono contento del recupero di Mancini ...

