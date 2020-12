Morto di Covid Donato Bilancia, il serial killer delle prostitute (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il serial killer Donato Bilancia , condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e a 16 anni per un tentato omicidio, è Morto per Covid al carcere Due Palazzi di Padova. I delitti attribuiti a Bilancia... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il, condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e a 16 anni per un tentato omicidio, èperal carcere Due Palazzi di Padova. I delitti attribuiti a...

