Mobilità, scuolabus ecologici per i Comuni: arrivano 20 mln dal ministero dell’Ambiente (Di giovedì 17 dicembre 2020) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministro dell’Ambiente che stanzia 20 milioni di euro per progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, per i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione. ”Proseguiamo – spiega il ministro Sergio Costa – nel nostro programma di promozione della Mobilità sostenibile puntando in particolare sui mezzi ‘ecologici’ per gli spostamenti più frequenti e che più incidono sulla qualità dell’aria delle nostre città”. “Fra questi certamente gli spostamenti casa-scuola sono un settore su cui intervenire, anche per dotare le aree più problematiche dal punto di vista delle emissioni di nuovi mezzi e strumenti per rendere ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministroche stanzia 20 milioni di euro per progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, per i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione. ”Proseguiamo – spiega il ministro Sergio Costa – nel nostro programma di promozione dellasostenibile puntando in particolare sui mezzi ‘’ per gli spostamenti più frequenti e che più incidono sulla qualità dell’aria delle nostre città”. “Fra questi certamente gli spostamenti casa-scuola sono un settore su cui intervenire, anche per dotare le aree più problematiche dal punto di vista delle emissioni di nuovi mezzi e strumenti per rendere ...

