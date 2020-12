Milan rinnovo Calhanoglu | la dirigenza rossonera è fiduciosa

AntoVitiello : Terminato l'incontro a Casa Milan tra Gordon Stipic, agente di #Calhanoglu, e la dirigenza del #Milan per il rinnov… - AntoVitiello : #Maldini sul rinnovo di #Calhanoglu: 'Ci proviamo, loro anche ci provano. C'è grande disponibilità e una collaboraz… - DiMarzio : #Milan | Incontro con l'agente di #Calhanoglu: le ultime - Jacop83 : Ma continua a suonare cosa? Numeri top? Fa solo assist su corner o tipo il passaggio a Calabria...dai su... - infoitsport : Calciomercato Milan – Le ultime sul rinnovo di Kessié e Calabria | News -

Ultime Notizie dalla rete : Milan rinnovo

MILAN RINNOVO CALHANOGLU - Il Milan non vuole perdere Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco è in scadenza di contratto con il club di Elliott, e tra le ...Che non fosse proprio un anno facile lo si era capito in estate con il doppio colpo mancato sul mercato: David Silva e Kumbulla. Ora però siamo al gelo di fine anno. Lotito ha la misura ...