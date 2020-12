Internet gratis | pazzesco | ecco cosa puoi fare!

Leggi su android-news.eu

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La Ministra dell’Innovazione Paola Pisano ha visto accolto il suo appello alle compagnie telefoniche, che hanno confermato che a Natale ci saràper tutti. L’iniziativa va inquadrata nell’ambito di un Natale oggettivamente molto diverso da quelli degli anni passati, che vedrà tantissime persone affrontare l’impossibilità di passare le feste con la famiglia. Grazie a, sarà possibile, anche se in modo diverso, stare assieme senza dover pensare ai giga che si esauriscono mentre si è in call.gratuito per tutti a Natale Come già detto, i colossi della telefonia hanno accolto l’appello della Ministra Pisano. Alla luce di ciò,sarà, ma soltanto per alcuni giorni. Parliamo infatti della vigilia di Natale e del 25 ...