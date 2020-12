Il caso Serinper, una madre denuncia: "Lividi e graffi sul corpo di mia figlia di 2 anni" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una madre ex ospite di una delle case-famiglia gestita dalla cooperativa Serinpe r - la coop sotto inchiesta per corruzione e traffico di influenze illecite, con otto persone agli arresti domiciliari, ... Leggi su lanazione (Di giovedì 17 dicembre 2020) Unaex ospite di una delle case-famiglia gestita dalla cooperativa Serinpe r - la coop sotto inchiesta per corruzione e traffico di influenze illecite, con otto persone agli arresti domiciliari, ...

infoitinterno : «Caso Serinper, avviare un'indagine del Consiglio regionale». La politica apuana preoccupata per la sorte dei minori - PoliticaNewsNow : Gruppo Lega: 'Caso Serinper: giù le mani dai bambini. mozione per l'avvio di indagine conoscitiva da parte del cons… - EcoLunigiana : #Massa #Lunigiana - In una vicenda ancora poco chiara, abbiamo parlato con una ex ospite di due strutture gestite d… - novedafirenze : Caso Serinper: interrogazione di Torselli (FdI) - infoitinterno : Caso Serinper, Fdi Massa: «Serve chiarezza. Presentata interpellanza sul tema». Dei: «Adesso cambiare le leggi» -

Ultime Notizie dalla rete : caso Serinper Il caso Serinper, una madre denuncia: "Lividi e graffi sul corpo di mia figlia di 2 anni" La Nazione Il caso Serinper, una madre denuncia: "Lividi e graffi sul corpo di mia figlia di 2 anni"

Massa, 17 dicembre 2020 - Una madre ex ospite di una delle case-famiglia gestita dalla cooperativa Serinper - la coop sotto inchiesta per corruzione e traffico di influenze illecite, con otto persone ...

"Il governatore Giani riferisca in aula" Il caso arriva in consiglio regionale

Il caso Serinper adesso finisce anche sul tavolo della Regione con una richiesta urgente indirizata al governatore Eugenio Giani da parte della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Irene ...

Massa, 17 dicembre 2020 - Una madre ex ospite di una delle case-famiglia gestita dalla cooperativa Serinper - la coop sotto inchiesta per corruzione e traffico di influenze illecite, con otto persone ...Il caso Serinper adesso finisce anche sul tavolo della Regione con una richiesta urgente indirizata al governatore Eugenio Giani da parte della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Irene ...