HealthTrends AI lancia un nodo Oracle Chainlink per offrire dati COVID-19

Leggi su invezz

(Di giovedì 17 dicembre 2020).AI, una rinomata fonte disanitari, ha in programma di fornire-19 certificati dallo stato attraverso varie reti blockchain. L’azienda ha svelato questa notizia tramite un annuncio ufficiale sul suo sito web il 16 dicembre, sottolineando che mira are un, che le consentirà di condividere i-19 attraverso la sua API Coronavirus. In tal modo, la società spera di ispirare la creazione di un’ampia gamma di nuove applicazioni di smart contract in diversi settori sanitari, tra cui vita, danni e assicurazione sanitaria, tra gli altri. Secondo l’annuncio,.AI cerca anche di illustrare come i fornitori di...