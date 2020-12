Ginnastica artistica, Europei 2020: le qualificate alle Finali di Specialità. Iordache e Kovacs in luce (Di giovedì 17 dicembre 2020) Oggi si sono disputate le qualifiche degli Europei 2020 di Ginnastica artistica femminile. Si tratta di un evento di Serie C visto che tutte le Nazioni di vertice hanno rinunciato alla partecipazione: Italia, Russia, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Germania, Svizzera, Spagna sono rimaste fuori. Le fiammate sono arrivate dalla rumena Larisa Iordache e dall’ungherese Zsofia Kovacs. Di seguito tutte le qualificate alle Finali di Specialità e alla Finale a squadre. VOLTEGGIO: 1. Zsofia Kovacs (Ungheria) 14.049 2. Anastasiia Motak (Ucraina) 13.933 3. Larisa Iordache (Romania) 13.716 4. Csenge Maria Bacskay (Ungheria) 13.683 5. Dilara Yurtdas (Turchia) 13.433 6. Ioana Stanciulescu ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) Oggi si sono disputate le qualifiche deglidifemminile. Si tratta di un evento di Serie C visto che tutte le Nazioni di vertice hanno rinunciato alla partecipazione: Italia, Russia, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Germania, Svizzera, Spagna sono rimaste fuori. Le fiammate sono arrivate dalla rumena Larisae dall’ungherese Zsofia. Di seguito tutte ledie alla Finale a squadre. VOLTEGGIO: 1. Zsofia(Ungheria) 14.049 2. Anastasiia Motak (Ucraina) 13.933 3. Larisa(Romania) 13.716 4. Csenge Maria Bacskay (Ungheria) 13.683 5. Dilara Yurtdas (Turchia) 13.433 6. Ioana Stanciulescu ...

