Xbox e Space Jam: un contest dedicato ai videogiocatori (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Microsoft ha annunciato, tramite comunicato stampa, l’avvia di una speciale collaborazione per l’apertura di un contest a tema Space Jam con la sua divisione Xbox Nel 1996, tutti coloro che hanno avuto la fortuna di essere capaci di intendere e di volere hanno potuto ammirare quel capolavoro indiscusso che fu Space Jam. A distanza di 24 anni, la Warner Bros ha pensato bene di ritornare sulla cresta dell’onda creando quello che sarà, effettivamente, uno Space Jam 2. A New Legacy, infatti, è la nuova pellicola che arriverà nel corso del 2021. E Microsoft, a quanto pare, non si è fatta scappare l’idea per una collaborazione. La divisione Xbox ha infatti annunciato, tramite comunicato stampa, una speciale collaborazione in vista dell’uscita del nuovo film. La partnership darà vita a ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Microsoft ha annunciato, tramite comunicato stampa, l’avvia di una speciale collaborazione per l’apertura di una temaJam con la sua divisioneNel 1996, tutti coloro che hanno avuto la fortuna di essere capaci di intendere e di volere hanno potuto ammirare quel capolavoro indiscusso che fuJam. A distanza di 24 anni, la Warner Bros ha pensato bene di ritornare sulla cresta dell’onda creando quello che sarà, effettivamente, unoJam 2. A New Legacy, infatti, è la nuova pellicola che arriverà nel corso del 2021. E Microsoft, a quanto pare, non si è fatta scappare l’idea per una collaborazione. La divisioneha infatti annunciato, tramite comunicato stampa, una speciale collaborazione in vista dell’uscita del nuovo film. La partnership darà vita a ...

MicrosoftRTweet : RT @tuttoteKit: #Xbox e Space Jam: un contest dedicato ai videogiocatori #Microsoft #SpaceJamANewLegacy #XboxGamePass #tuttotek https://t.c… - tuttoteKit : #Xbox e Space Jam: un contest dedicato ai videogiocatori #Microsoft #SpaceJamANewLegacy #XboxGamePass #tuttotek - geeklinkit : Molti dipendenti non vedendosi consegnare la paga hanno assaltato i macchinari distruggendone alcuni. #videogames… - badtasteit : #Xbox e Space Jam: A New Legacy insieme per un contest, scopri tutti i dettagli su come partecipare! - megamodo : Xbox ha annunciato una speciale collaborazione in vista dell’uscita dell’attesa pellicola?Space Jam: A New Legacy n… -