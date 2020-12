Traffico Roma del 16-12-2020 ore 13:30 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione Traffico regolare sulla Grande Raccordo Anulare sul percorso Urbano della Roma Teramo scarsi gli spostamenti anche sul tratto della tangenziale est e maggiormente concentrati nelle prossimità del Bivio A24 è all’altezza di viale Castrense sempre in direzione San Giovanni non si escludono rallentamenti sulla strada statale 207 Nettunense per la presenza di un incidente tra falasche Anzio In entrambe le direzioni a Tor Tre Teste per la stessa causa prudenza Invece per i possibili rallentamenti su via casa vicino via dei Colombi infine a prestare attenzione sulla Salaria Perché a causa di un cantiere la circolazione è maggiormente rallentata tra all’aeroporto dell’Urbe la tangenziale est in direzione del centro città ricordiamo che in questo tratto è presente una riduzione di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare sul percorso Urbano dellaTeramo scarsi gli spostamenti anche sul tratto della tangenziale est e maggiormente concentrati nelle prossimità del Bivio A24 è all’altezza di viale Castrense sempre in direzione San Giovanni non si escludono rallentamenti sulla strada statale 207 Nettunense per la presenza di un incidente tra falasche Anzio In entrambe le direzioni a Tor Tre Teste per la stessa causa prudenza Invece per i possibili rallentamenti su via casa vicino via dei Colombi infine a prestare attenzione sulla Salaria Perché a causa di un cantiere la circolazione è maggiormente rallentata tra all’aeroporto dell’Urbe la tangenziale est in direzione del centro città ricordiamo che in questo tratto è presente una riduzione di ...

Agenzia_Ansa : #Natale #traffico e #folla in centro a #Roma alla ricerca dei #regali. Appello deLl'assessore alla sanità della reg… - PLRomaCapitale : #Roma: Via Cassia, traffico rallentato causa #incidente nel tratto compreso tra via Massarosa e via dei Due Ponti in direzione Gra. - PLRomaCapitale : #Roma Via Mattia Battistini, traffico rallentato causa #incidente altezza via Suor Celestina Donati. - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico- Via Cilicia e Via Acaia code tra Via Cristoforo Colombo e Via Satrico > Piazza Tuscolo #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via del Foro Italico code ????tra Viale di Tor di Quinto e Via Salaria > San Giovanni ????tra Via S… -

Roma, 16 dic 13:51 - (Agenzia Nova) - La linea Torino-Lione velocizzerà i collegamenti tra Milano e Parigi, e va quindi vista nel contesto più ampio della rete europea dei trasporti: farà crescere in ...

Ultim’ora Roma – Maxi sequestro di sei impianti di autodemolizione (video/foto)

Questa mattina in località Laurentina – Acqua Acetosa Ostiense sono stati sequestrati sei impianti di autodemolizione e diversi automezzi, coinvolte 38 persone, dovranno rispondere di reati ambientali ...

