(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lo si legge in una nota dell'secondo cui entro tre giorni Trenitalia e NTV dovranno comunicar i criteri utilizzati per determinare il numero di collegamenti e i posti disponibili e i criteri con cui vengono determinati i

FirenzePost : Prezzi biglietti ferroviari: indagine antitrust sui rincari per Natale - BerlinoCP : A partire dal nuovo anno aumenteranno i prezzi di molti biglietti per i trasporti pubblici. Ecco cosa c’è da sapere… - FilippoCarmigna : Faro dell'Antitrust sul rincaro dei biglietti dei treni a Natale - GiaPettinelli : Faro dell'Antitrust sul rincaro dei biglietti dei treni a Natale - RCN_101 : Antitrust: indagine sull'aumento dei prezzi dei biglietti dei treni durante le feste di Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi biglietti

Adnkronos

L’Antitrust ha comunicato di aver trasmesso questo martedì una richiesta di informazioni a Trenitalia e NTV-Italo, le principali compagnie di trasporto ferroviario, per avere chiarimenti in relazione ...“una richiesta di informazioni a in merito all'offerta dei collegamenti sulle principali tratte servite e al significativo aumento dei prezzi dei biglietti che si registra in alcune giornate del ...