Meloni: “Sarei per un governo Salvini, ma rischia di non avere i numeri”. Il Cav: se cade Conte, si voti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ”Condivido pienamente quello che hanno detto Salvini e Meloni. Si sta scatenando sui giornali il teatrino della politica. Mentre l’emergenza preoccupa gli italiani, che vogliono sapere se a gennaio ci sarà una terza ondata di contagi, se le scadenze fiscale saranno sospese anche nei prossimi mesi. Agli italiani interessa sapere se daranno i ristori’‘. Parola di Silvio Berlusconi in collegamento da remoto con il Tempio di Adriano a Roma. Dove si è tenuta la presentazione dell’ultimo libro di Bruno Vespa. Berlusconi: Matteo e Giorgia hanno ragione, siamo al teatrino Prima di addentrarsi nei commenti sull’attualità il Cavaliere ha voluto rivolgere un saluto ai leader della Lega e Fratelli d’Italia. “A loro sono legato da amicizia e rispetto…”, ha detto l’ex premier. “Ciao Silvio”, ricambia Giorgia Meloni. Sul ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ”Condivido pienamente quello che hanno detto. Si sta scatenando sui giornali il teatrino della politica. Mentre l’emergenza preoccupa gli italiani, che vogliono sapere se a gennaio ci sarà una terza ondata di contagi, se le snze fiscale saranno sospese anche nei prossimi mesi. Agli italiani interessa sapere se daranno i ristori’‘. Parola di Silvio Berlusconi in collegamento da remoto con il Tempio di Adriano a Roma. Dove si è tenuta la presentazione dell’ultimo libro di Bruno Vespa. Berlusconi: Matteo e Giorgia hanno ragione, siamo al teatrino Prima di addentrarsi nei commenti sull’attualità il Cavaliere ha voluto rivolgere un saluto ai leader della Lega e Fratelli d’Italia. “A loro sono legato da amicizia e rispetto…”, ha detto l’ex premier. “Ciao Silvio”, ricambia Giorgia. Sul ...

