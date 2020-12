INTER-NAPOLI – Le formazioni ufficiali (Di mercoledì 16 dicembre 2020) INTER-NAPOLI, formazioni in campo alle ore 20:45 INTER-NAPOLI – È quasi tutto pronto allo stadio San Siro di Milano per il big-match valido per il match … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 16 dicembre 2020)in campo alle ore 20:45– È quasi tutto pronto allo stadio San Siro di Milano per il big-match valido per il match … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Inter : ?? | MAGLIA ?? Una maglia che ha percorso tutti gli anni 80 in una delle foto più famose della nostra storia ? Loth… - Inter : ?? | PANETTONE #InterNapoli, con Natale alle porte... Qui siamo nel 1984, a San Siro succedeva anche questo! Guard… - Inter : LIVE-La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del turno infrasettimanale: a San Siro arriva il Napoli - sportli26181512 : Inter-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: A San Siro si sfidano la terza contro la quar… - sportli26181512 : Risultati Serie A, formazioni ufficiali e diretta LIVE della 12^ giornata: Sono sei le partite in programma nel mer… -