I 250 anni di Ludwig van Beethoven | 5 cose che forse non sapete Il rapporto con il padre | le difficoltà con le donne | la venerazione per Mozart

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una mano si leva al cielo, si stringe in un pugno, un ultimo gesto di gloria: poi, la fine. Così, riaprendo per un istante gli occhi dopo due giorni di coma, si spegneva il 26 marzo del 1827 l’ultimo monumento del classicismo viennese. L’artista più tormentato, il più eroico, il più categorico:van. Oggi, a 250dalla nascita, avvenuta il 16 dicembre 1770, per omaggiare il genio di Bonn Brilliant Classics pubblica una nuova edizione della più celebre delle sue sinfonie, la Nona, una nuova versione frutto di un intenso lavoro di rilettura da parte dell’Orchestra Filarmonica della Calabria e del suo giovane direttore, il maestro Filippo Arlia: un’occasione per tornare a godere di una delle opere fondative della cultura musicale d’occidente. Un’occasione, il 250esimoversario della sua nascita, ...