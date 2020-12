Grappa: quando il distillatore è uno stilista del gusto (Di mercoledì 16 dicembre 2020) «Non chiamatela grappino o ammazza caffè». È l'invito pacato, ma fermo, di Paolo Lauciani, l'esperto che Panorama ha interpellato per raccontare il mondo Grappa, su cui, purtroppo, insistono luoghi comuni. Inesattezze legate a un'Italia datata che vedeva nel distillato un elisir ruspante e tagliente per digerire o riscaldarsi. Niente di più sbagliato. «La Grappa è da degustare in quantità modeste, basterebbe la dose di un cucchiaino da caffè» raccomanda Lauciani «veicola emozioni come un buon vino. Fortunatamente i nostri distillatori sono riusciti a restituirle la dignità che merita» aggiunge. Senza smania tuttavia, al riparo da rigide e spietate leggi di mercato. OTTO GRAPPE DA PROVARE (O REGALARE) «La Grappa è un mondo ancora tutto da scoprire e con grandi margini di miglioramento. Non è un prodotto che va svecchiato o ... Leggi su panorama (Di mercoledì 16 dicembre 2020) «Non chiamatela grappino o ammazza caffè». È l'invito pacato, ma fermo, di Paolo Lauciani, l'esperto che Panorama ha interpellato per raccontare il mondo, su cui, purtroppo, insistono luoghi comuni. Inesattezze legate a un'Italia datata che vedeva nel distillato un elisir ruspante e tagliente per digerire o riscaldarsi. Niente di più sbagliato. «Laè da degustare in quantità modeste, basterebbe la dose di un cucchiaino da caffè» raccomanda Lauciani «veicola emozioni come un buon vino. Fortunatamente i nostri distillatori sono riusciti a restituirle la dignità che merita» aggiunge. Senza smania tuttavia, al riparo da rigide e spietate leggi di mercato. OTTO GRAPPE DA PROVARE (O REGALARE) «Laè un mondo ancora tutto da scoprire e con grandi margini di miglioramento. Non è un prodotto che va svecchiato o ...

