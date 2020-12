Gli abbracci digitali di Muccino e Zalando per festeggiare il Natale

Leggi su amica

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’evento online dicapitanato da GabrieleSe questosarà diverso per tutti quanti,ha colto la palla al balzo per dare vita a un inedito e divertente evento online unico nel suo genere, pensato come ogni anno perl’arrivo delle feste insieme a stampa e influencer. Un incontro virtuale tra colleghi in totale sicurezza con tanto di chat in cui scambiarsi auguri e aneddoti delle stagioni passate. Ma soprattutto con una curiosa sorpresa finale. Riprendendo infatti la filosofia dell’ultima campagna diche riporta l’hashtag #wewillhugagain, è stata infatti messa in scena un’originale pièce a temascritta e diretta dal regista romano Gabriele. A interpretarla è stato chiamato un cast ...