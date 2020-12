Daydreamer, l’attrice nel ruolo di Aylin denuncia le violenze subite, il post che preoccupa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sevcan Yasar, la bella e famosa attrice turca, protagonista della soap Daydreamer, ha trovato finalmente il coraggio di denunciare gli abusi subiti fuori dal set. Il suo aguzzino è una persona a lei molto vicina, tant’è vero che la Yasar ha riflettuto a lungo prima di andare per le vie legali denunciandolo alle autorità. Della denuncia si ha avuto notizia in queste ore, grazie a un suo post pubblicato su Instagram che ha sconcertato i suoi fan. Daydreamer, le violenze subite fuori dal set Sevcan Yasar, viene considerata una delle attrici rivelazione degli ultimi anni ed è tanto amata quanto odiata per il ruolo della perfida Aylin, interpretato nella soap di produzione turca Daydreamer, che da tempo ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sevcan Yasar, la bella e famosa attrice turca, protagonista della soap, ha trovato finalmente il coraggio dire gli abusi subiti fuori dal set. Il suo aguzzino è una persona a lei molto vicina, tant’è vero che la Yasar ha riflettuto a lungo prima di andare per le vie legalindolo alle autorità. Dellasi ha avuto notizia in queste ore, grazie a un suopubblicato su Instagram che ha sconcertato i suoi fan., lefuori dal set Sevcan Yasar, viene considerata una delle attrici rivelazione degli ultimi anni ed è tanto amata quanto odiata per ildella perfida, interpretato nella soap di produzione turca, che da tempo ...

