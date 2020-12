Bacoli | capannone confiscato alla camorra diventa palestra pubblica

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Il sindaco di, Josi Gerardo Della Ragione, ha annunciato che la Regione Campania ha finanziato un progetto del comune per trasformare inun. “C’è una splendida notizia – ha scritto il sindaco sul suo profilo Facebook -. La Regione Campania ha finanziato il nostro progetto, dal valore di 100.000 euro, per il riutilizzo dellaconfiscata di. Il, sequestrato qualche anno fa pere che abbiamo voluto acquisire a patrimonio dei bacolesi, diventerà così un luogo pubblico al servizio dei genitori con bambini. In via Dumas, presso via Cerillo. Utile sia per lavorare al pc, per le ...