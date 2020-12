Adesso Zaia e gli altri governatori leghisti invocano il lockdown nazionale Ma Conte frena

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)e gliilContinua il confronto sulle nuove misure anti Covid che dovrebbero regolare riunioni familiari, aperture e spostamenti nel periodo natalizio: al braccio di ferro tra i rigoristi che chiedono la zona rossa almeno nei festivi – i ministri Speranza, Boccia e Franceschini – e, che si acnterebbe di istituire la zona arancione in tutta Italia perché “le misure stanno funzionando”, si sono uniti. Sono soprattutto ia invocare una zona rossasubito, primo tra tutti il presidente Luca, perché ...

RenatoMaiaron : Covid Veneto, zona rossa fino a gennaio: la richiesta di Zaia. Sspedali al limite- - AngeloTani : @Libero_official ????? Ah! #Zaia (Presidente #RegioneVeneto): “Nel periodo delle festività servono… - pornorano : Servono restrizioni massime La Germania è in lockdown, ha ragionato il governatore ZAIA, a gennaio è pronta a rip… - Milena02517729 : RT @giuseppetp55: Da novembre #Zaia nelle sue inutili dirette video,si pavoneggiava perché il #Veneto era rimasta”zona gialla”,adesso che è… - gibbino70 : @SkyTG24 Caro zaia è un mese che hai fatto di tutto x rimanere in zona gialla e adesso vuoi la rossa? -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso Zaia

Nel periodo delle festività - avrebbe detto Zaia - servono restrizioni massime, e 'se non le fa il governo le facciamo noi'. La Germania è in lockdown, ha ragionato il governatore, e a gennaio è ...ROMA – Dal vertice Stato-Regioni di questa mattina via libera al Piano vaccini. L’incontro, convocato dal ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, è quindi proseguito, secondo quanto si appr ...