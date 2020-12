Rai 3 festeggia i suoi primi 41 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) Oggi, 15 dicembre, siil compleanno della terza emittente nazionale, Rai 3. Infatti, alle 18.30 del 15 dicembre 1979, andava in onda la prima trasmissione, giusto mezz’ora prima del Telegiornale. Ed è Fabiana Udenio a comparire per la prima volta negli schermi degli italiani. Sarà invece Loretta Goggi la madrina scelta per rappresentare la nuova emittente. Giuseppe Rossini invece era direttore. La programmazione copriva circa sei ore. Ma vediamo, nel Metropolitan Today di oggi, la storia di questo canale. Al momento dell’apertura delle trasmissioni, la rete era visibile solo nei capoluoghi di regione, e copriva quindi circa il 45% del territorio nazionale. Inoltre Biagio Agnes si occupava delle varie sottosezioni regionali, da cui nascono i differenti telegiornali regionali che ancora oggi vanno in onda. L’inaugurazione di Rai 3 – PhotoCredit: © ...