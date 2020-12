Poste Italiane down, disservizi e problemi di accesso all’app in tutta Italia (Di martedì 15 dicembre 2020) Poste Italiane, sono tantissimi gli utenti che in queste ore stanno segnalando disservizi e malfunzionamenti della piattaforma. Nella giornata di oggi 15 Dicembre, Poste Italiane e Poste Pay hanno subito un down sulle loro piattaforme. A partire da questa mattina infatti, diversi utenti hanno iniziato a segnalare disservizi nell’accesso ai servizi, in particolar modo sull’app L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 15 dicembre 2020), sono tantissimi gli utenti che in queste ore stanno segnalandoe malfunzionamenti della piattaforma. Nella giornata di oggi 15 Dicembre,Pay hanno subito unsulle loro piattaforme. A partire da questa mattina infatti, diversi utenti hanno iniziato a segnalarenell’ai servizi, in particolar modo sull’app L'articolo proviene da Inews.it.

