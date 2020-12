Ndrangheta | l’aula bunker di Lamezia | la visita di Bonafede e Gratteri

Leggi su dire

(Di martedì 15 dicembre 2020) “Questa aula bunker è un segnale di presenza dello Stato in Calabria, perché deve essere chiaro che i processi più impegnativi, di ndrangheta, si celebrano in questa terra”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede,oggi a Lamezia Terme (Catanzaro) per una visita alla nuova aula bunker, realizzata nell’area industriale.“La mia presenza – aggiunge il ministro – è un ulteriore segnale di vicinanza a tutti quei magistrati che ogni giorno portano avanti la lotta alla ndrangheta, tra mille difficoltà, e in generale a tutti gli operatori della giustizia, agli avvocati, che potranno usufruire, in questa terra, di un aula bunker che rappresenta un progetto importante. È anche un segnale di efficienza”.