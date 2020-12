Milan, Theo Hernandez: “Non mi vedo al Real, potessi starei per sempre qui” (Di martedì 15 dicembre 2020) Theo Hernandez dopo la doppietta contro il Parma è stato ospite ai microfoni di Onda Cero dove ha raccontato il momento che sta vivendo. “Da quando sono al Milan gioco abbastanza bene, contro il Parma è stata una delle mie migliori partite. Penso di essere nel momento migliore della mia carriera – le parole del giocatore che in Serie A ha trovato la sua dimensione trovando assoluto protagonista – Il campionato italiano è più fisico di quello spagnolo dove la palla ha più risalto. Qua gli allenamenti sono più difficili”. Le parole del giocatore che è stato anche interrogato sul suo passato, per il quale non sembra provare nostalgia: “Non so se a Madrid rimpiangano la mia partenza. Quando sono arrivato ero molto giovane e non ho avuto minuti, qui a Milano sto giocando bene e penso che potremmo portare via il titolo alla ... Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020)dopo la doppietta contro il Parma è stato ospite ai microfoni di Onda Cero dove ha raccontato il momento che sta vivendo. “Da quando sono algioco abbastanza bene, contro il Parma è stata una delle mie migliori partite. Penso di essere nel momento migliore della mia carriera – le parole del giocatore che in Serie A ha trovato la sua dimensione trovando assoluto protagonista – Il campionato italiano è più fisico di quello spagnolo dove la palla ha più risalto. Qua gli allenamenti sono più difficili”. Le parole del giocatore che è stato anche interrogato sul suo passato, per il quale non sembra provare nostalgia: “Non so se a Madrid rimpiangano la mia partenza. Quando sono arrivato ero molto giovane e non ho avuto minuti, qui ao sto giocando bene e penso che potremmo portare via il titolo alla ...

