Mentana attacca il Governo | “Assembramenti? Si fa quello che non è vietato”

Leggi su sportface

(Di martedì 15 dicembre 2020) “I cittadini fannoche non è vietato, La gran parte di loro lavora o studia dal lunedì al venerdì. E nel fine settimana, da che esiste la civiltà dei consumi, si riversa nelle strade dei centri cittadini. Quando le norme anti-virus lo hanno imposto, tutti sono rimasti a casa disciplinatamente”. Inizia così l’editoriale di Enrico, che nel corso del Tg di La7 bacchetta duramente ilper le critiche alla popolazione che si è assembrata per le vie dei centri delle grandi città in assenza di restrizioni in tal senso: “Sabato e ieri non c’era alcuna misura restrittiva, e a meno di due settimane da Natale le persone hanno fatto quel che si fa da sempre nel penultimo week end prima delle feste. Era la cosa meno imprevedibile del mondo, e non è stata proibita o disincentivata in alcun modo. E allora chi parla, tra i ...