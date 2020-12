Imu, come si calcola e come si paga la seconda rata in scadenza domani 16 dicembre (Di martedì 15 dicembre 2020) Ecco come si calcola e come si paga la seconda rata dell'IMU in scadenza domani 16 dicembre 2020. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 dicembre 2020) Eccosisiladell'IMU in162020. L'articolo .

borghi_claudio : Stasera in commissione bilancio lunga discussione dei commissari Lega contro l'IMU e tutte le tasse sulla casa. In… - orizzontescuola : Imu, come si calcola e come si paga la seconda rata in scadenza domani 16 dicembre - LucianoLavecchi : questo semestre pagare il pizzo dell'IMU (su una prima casa NON a disposizione e gravata da mutuo, tassata come sec… - GuiducciLuigi : @bonnie379 @lameduck1960 @DesituanzaSisti in che senso 'e basta'. Andiamo a provvedimenti meno controversi, che non… - peppemongiardo : @susy43279731 Quando si perde il consenso bisogna porsi delle domande NON insultare il #popolo !!! ...a proposito s… -