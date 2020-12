Il giallo di Firenze: rinvenuta una terza valigia contenente resti umani (Di martedì 15 dicembre 2020) Notizia sconcertante giunge da Firenze, città protagonista del giallo riguardante il ritrovamento di ben tre valigie contenenti i resti di due cadaveri. Le scoperte raccapriccianti hanno avuto luogo, per l’esattezza, in un terreno agricolo sotto la superstrada Firenze-Pisa-Livorno e adiacente alla recinzione del carcere di Sollicciano, nella periferia Fiorentina. Il ritrovamento della valigia Nei giorni scorsi, precisamente il 10 dicembre, è stata ritrovata la prima valigia da un ex operaio il quale, una volta appurato che si trattava di resti umani, ha provveduto repentinamente ad avvertire la Polizia Penitenziaria. Da qui, sono partite le indagini ad opera del Nucleo Investigativo dell’Arma dei Carabinieri. La valigia, al cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Notizia sconcertante giunge da, città protagonista delriguardante il ritrovamento di ben tre valigie contenenti idi due cadaveri. Le scoperte raccapriccianti hanno avuto luogo, per l’esattezza, in un terreno agricolo sotto la superstrada-Pisa-Livorno e adiacente alla recinzione del carcere di Sollicciano, nella periferia Fiorentina. Il ritrovamento dellaNei giorni scorsi, precisamente il 10 dicembre, è stata ritrovata la primada un ex operaio il quale, una volta appurato che si trattava di, ha provveduto repentinamente ad avvertire la Polizia Penitenziaria. Da qui, sono partite le indagini ad opera del Nucleo Investigativo dell’Arma dei Carabinieri. La, al cui ...

