I congiunti si potranno vedere a Natale e Capodanno? Il governo studia due ipotesi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tanta incertezza verte ancora sulla questione 'congiunti'. Tutto dipenderà dal tipo di restrizioni che il Premier Giuseppe Conte, assieme a tutto il governo, deciderà di mettere in atto per le festività natalizie. Gli ultimi assembramenti, tra centri commerciali e negozi, non sono stati digeriti dal ministro Roberto Speranza: "La mia opinione è chiara: le nuove misure ci possono aiutare soprattutto nelle settimane delle vacanze di Natale ad evitare una terza ondata. Noi stiamo ragionando sulle due settimane delle vacanze di Natale: quello è il periodo più complicato, in cui il tasso di spostamenti e relazioni si alza di molto, e dovremo stare più attenti", ha spiegato. Entrando nel merito delle scelte che dovrebbero essere adottate, ci sono ben due ipotesi che dividono il governo.

