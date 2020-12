Genoa Milan, Ibrahimovic non sarà rischiato: torna Saelemaekers (Di martedì 15 dicembre 2020) Verso Genoa-Milan. Non verrà rischiato Ibrahimovic, al suo posto ancora Rebic. Rientra Saelemaekers, ci sono Leao e Tonali Stando a quanto riportato da Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic non prenderà quasi certamente parte alla trasferta di Genova di domani. Lo svedese infatti non vuole rischiare e per questo motivo la cautela sarà il primo parametro di giudizio del Milan nelle prossime ore. Al suo posto ci sarà quindi ancora Rebic. Sulla trequarti ritorna invece Saelemaekers. Il belga completerà il reparto insieme a Calhanoglu e Leao, favorito su Brahim Diaz. A centrocampo Tonali con Kessié, perché Bennacer è infortunato. In difesa Kalulu con Romagnoli, Calabria e Theo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Verso. Non verrà, al suo posto ancora Rebic. Rientra, ci sono Leao e Tonali Stando a quanto riportato da Sky Sport, Zlatannon prenderà quasi certamente parte alla trasferta di Genova di domani. Lo svedese infatti non vuole rischiare e per questo motivo la cautelail primo parametro di giudizio delnelle prossime ore. Al suo posto ciquindi ancora Rebic. Sulla trequarti riinvece. Il belga completerà il reparto insieme a Calhanoglu e Leao, favorito su Brahim Diaz. A centrocampo Tonali con Kessié, perché Bennacer è infortunato. In difesa Kalulu con Romagnoli, Calabria e Theo. Leggi su Calcionews24.com

