Fedez come Babbo Natale: regala 1.000 euro a cinque persone in difficoltà scelte dai suoi fan (Di martedì 15 dicembre 2020) Un rider per le consegne a domicilio, un senzatetto, un artista, una cassiera di McDrive, una volontaria dell’ambulanza. Sono loro i fortunati a cui sono arrivate le cinque buste da 1000 euro consegnate da Fedez, che salito sulla sua Lamborghini con uno zainetto di suo figlio Leone, si è messo a disposizione per distribuirli nelle vesti di novello Babbo Natale con una diretta trasmessa su Twitch, su cui il rapper ha aperto un canale chiamato “Zedef”. Leggi anche › Coronavirus, Giuseppe Conte telefona ai Ferragnez: «Aiutatemi a esortare i giovani all’uso della mascherina» › La famiglia “Ferragnez” si allarga: Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio ... Leggi su iodonna (Di martedì 15 dicembre 2020) Un rider per le consegne a domicilio, un senzatetto, un artista, una cassiera di McDrive, una volontaria dell’ambulanza. Sono loro i fortunati a cui sono arrivate lebuste da 1000consegnate da, che salito sulla sua Lamborghini con uno zainetto di suo figlio Leone, si è messo a disposizione per distribuirli nelle vesti di novellocon una diretta trasmessa su Twitch, su cui il rapper ha aperto un canale chiamato “Zedef”. Leggi anche › Coronavirus, Giuseppe Conte telefona ai Ferragnez: «Aiutatemi a esortare i giovani all’uso della mascherina» › La famiglia “Ferragnez” si allarga: Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio ...

Fedez : In merito alle polemiche derivate dall’iniziativa benefica di ieri, mi preme chiarire un paio di punti. Non ho scel… - nonmipiacimolto : @Fedez Carissimo, dopo due giorni a leggere (mio malgrado) di questa vicenda, vedo che come al solito nessuno ha ca… - IM__C : @Fedez come al solito si sono concentrati sui problemi reali ???? - cyrvsmile : Assurdo come ormai la gente sia in grado di fare polemica anche quando si fa del bene. Con tutto il male che c’è n… - stylessvnlight : RT @Fedez: In merito alle polemiche derivate dall’iniziativa benefica di ieri, mi preme chiarire un paio di punti. Non ho scelto io nè a ch… -