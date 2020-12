(Di martedì 15 dicembre 2020) ... Urban studiata per l'uso quotidiano in città; Touring rivolta agli appassionati di viaggi e anche ... La calotta esterna in fibra SNC2 (Structural Net Composite) appare rotonda e liscia, proteggendo ...

motorionline : #Ducati: presentata la collezione di abbigliamento Apparel 2021 [FOTO] - - sowmyasofia : Presentata la Ducati di Luca Marini - MoliPietro : Presentata la Ducati di Luca Marini -

Ultime Notizie dalla rete : Ducati presentata

Motorionline

Introdotta la nuova collezione di abbigliamento Apparel Ducati 2021 pensata per vari appassionati di due ruote, spaziando da coloro che amano viaggiare su due ruote in città o in giro per il mondo a q ...Da Borgo Panigale, linee e capi diversi a seconda delle esigenze dei motociclisti, da chi intende guidare in città a coloro che compiono viaggi avventurosi, passando per i centauri dallo stile di guid ...