Consumi | Findomestic | in 2020 con Covid crolla auto -19 | 3% | boom per I T +23 | 5%

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Nell'anno dello tsunami Covid che ha stravolto abitudini e Consumi degli italiani, la spesa per i veicoli si riduce del 15,7%, ma cresce il valore di segmenti chiave legati alla trasformazione tecnologica della casa come l'Information Technology (+23,5%) e i piccoli elettrodomestici (+9,5%). Secondo i dati della 27esima edizione dell'Osservatorio Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia, gli acquisti di beni durevoli scendono nel 2020 a 61,3 mld di euro con una contrazione dell'11,4% rispetto al 2019, in linea con il trend dei Consumi tout court. Il mercato dei veicoli (auto nuova, usata e due ruote), di fatto azzerato durante il lockdown, riesce a scongiurare il tracollo grazie agli ecoincentivi statali, che hanno determinato una ripresa ...

Milano, 15 dic. (askanews) - Secondo i dati della 27esima edizione dell'Osservatorio dei consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia, gli acquisti di beni durevoli in Italia ... Consumi, nel 2020 in calo il settore dellauto, bene lHi-Tech

«Si interrompe cosí la dinamica positiva che durava da sei anni consecutivi - commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio Findomestic -. L'andamento dei consumi riflette i cambiamenti ...