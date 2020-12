Consumi: Findomestic, in 2020 con Covid crolla auto -19,3%, boom per I.T. +23,5% (3) (Di martedì 15 dicembre 2020) (Adnkronos) - I due grandi comparti del settore casa evidenziano andamenti divergenti: alla dinamica negativa dei mobili (-10,6%) fa da contraltare la perfetta stabilità della tecnologia consumer (-0,1%), come rileva l'Osservatorio Findomestic. L'arredamento aveva iniziato il 2020 con il piede giusto: il +2% di gennaio e il +2,9% di febbraio sono stati annullati dalle gravissime perdite innescate dal lockdown primaverile, con il -53,4% di marzo e addirittura il -85,5% di aprile. La risalita è lenta e faticosa, ma la tendenza pare ormai avviata in maniera definitiva sui binari della ripresa: il mercato raggiungerà i 13,6 mld alla fine dell'anno. L'analisi regionale restituisce la misura precisa del cospicuo contributo al comparto da parte della Lombardia: 2,71 mld, in decrescita dell'11%. Nettamente distaccate le regioni al secondo e terzo posto, ovvero ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) (Adnkronos) - I due grandi comparti del settore casa evidenziano andamenti divergenti: alla dinamica negativa dei mobili (-10,6%) fa da contraltare la perfetta stabilità della tecnologia consumer (-0,1%), come rileva l'Osservatorio. L'arredamento aveva iniziato ilcon il piede giusto: il +2% di gennaio e il +2,9% di febbraio sono stati annullati dalle gravissime perdite innescate dal lockdown primaverile, con il -53,4% di marzo e addirittura il -85,5% di aprile. La risalita è lenta e faticosa, ma la tendenza pare ormai avviata in maniera definitiva sui binari della ripresa: il mercato raggiungerà i 13,6 mld alla fine dell'anno. L'analisi regionale restituisce la misura precisa del cospicuo contributo al comparto da parte della Lombardia: 2,71 mld, in decrescita dell'11%. Nettamente distaccate le regioni al secondo e terzo posto, ovvero ...

TV7Benevento : Consumi: Findomestic, in 2020 con Covid crolla auto -19,3%, boom per I.T. +23,5% (4)... - TV7Benevento : Consumi: Findomestic, in 2020 con Covid crolla auto -19,3%, boom per I.T. +23,5% (3)... - TV7Benevento : Consumi: Findomestic, in 2020 con Covid crolla auto -19,3%, boom per I.T. +23,5%... - oss_findomestic : 'L'andamento consumi riflette i cambiamenti nella vita degli italiani innescati dall'emergenza #COVID19 . Misure re… - oss_findomestic : ??? Consumi 2020: acquisti di beni durevoli scendono a 61,3 miliardi di euro con una contrazione dell’ 11,4% rispett… -

Ultime Notizie dalla rete : Consumi Findomestic Consumi: Findomestic, 'boom smart working e Dad orienta lifestyle verso comfort' Affaritaliani.it Osservatorio Findomestic: consumi calano dopo 6 anni, boom tech

Milano, 15 dic. (askanews) - Secondo i dati della 27esima edizione dell'Osservatorio dei consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia, gli acquisti di beni durevoli in Italia ... Consumi, nel 2020 in calo il settore dellauto, bene lHi-Tech

«Si interrompe cosí la dinamica positiva che durava da sei anni consecutivi - commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio Findomestic -. L'andamento dei consumi riflette i cambiamenti ... Milano, 15 dic. (askanews) - Secondo i dati della 27esima edizione dell'Osservatorio dei consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia, gli acquisti di beni durevoli in Italia ...«Si interrompe cosí la dinamica positiva che durava da sei anni consecutivi - commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio Findomestic -. L'andamento dei consumi riflette i cambiamenti ...