Benevento-Lazio | F Inzaghi | “Non rimprovero nulla ai ragazzi | sono stati grandi Simone? Vi rivelo un segreto”

Filippo Inzaghi al termine della sfida tra Benevento e Lazio.Il tecnico della compagine campana è intervenuto nel post partita dell'anticipo di Serie A, analizzando ai microfoni di DAZN l'intero andamento del match del 'Vigorito'. In primo luogo Inzaghi ha voluto sottolineare il grande impegno messo in campo dalla sua squadra, mettendo in evidenza anche il rapporto con suo fratello e tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi: "Non posso dire nulla a questi ragazzi, sono fantastici e stanno regalando tantissime soddisfazioni. Pensare dove eravamo l'anno scorso e giocare cosi con una squadra come la Lazio è un'impresa fantastica. Questo Benevento deve continuare su questa strada, creare tutto quello che

