Alicia Vikander sarà Irma Vep | tra i “vampiri” del più celebre serial francese | in una nuova miniserie HBO

A poche settimane dall'annuncio dell'adattamento televisivo de Il Delitto Perfetto di Hitchcock – nel quale sarà coinvolta in veste di interprete e produttrice – Alicia Vikander torna a far parlare di sé per un nuovo impegno sul piccolo schermo. sarà infatti Irma Vep nell'omonima miniserie commissionata da HBO al regista francese Olivier Assayas. Il progetto seguirà le vicende di Mira, star americana del cinema che, per superare un momento di disillusione e la fine di una storia d'amore, si trasferisce in Francia per interpretare Irma Vep in un remake de Les Vampires – I vampiri il titolo italiano –, il più popolare serial francese. Quest'ultimo è una storia in dieci episodi ambientata nella Parigi ...

