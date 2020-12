Whatsapp sarà bloccato su alcuni cellulari dal 2021: il caos sul web (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una notizia non di poco conto per moltissimi assidui utilizzatori di Whatsapp nonché della miriade di social ora esistenti. Vediamo in dettaglio. Fortissime preoccupazioni circa questa novità che renderebbe non molto felici gli utenti di Whatsapp che sono assidui frequentatori della piattaforma. Tutti noi ormai utilizziamo Whatsapp, chi per un motivo, chi per un altro. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una notizia non di poco conto per moltissimi assidui utilizzatori dinonché della miriade di social ora esistenti. Vediamo in dettaglio. Fortissime preoccupazioni circa questa novità che renderebbe non molto felici gli utenti diche sono assidui frequentatori della piattaforma. Tutti noi ormai utilizziamo, chi per un motivo, chi per un altro. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

thollandstyIes : @QuacksHolland2 mi arrivano 39493 messaggi su whatsapp e uno dice sarà per 72 ore ed è la russia che sta hackerando aiuto - ZicaEliana : Mamma Irene sfoglia il Meraviglioso CALENDARIO della sua piccola JO per farcelo vedere in tutto il suo Splendore!!!… - Sara___14jun : @elisaangelini62 @Gianmar26145917 Un gruppo WhatsApp di 10mil di persone per mettersi d'accordo sull'orario di uscita, sarebbe interessante - cliobix : RT @cotrozzi_lisa: Vorrei poterti dire che domani sarà il tuo turno di uscire ma purtroppo...???? Nessuno vuole maremmani adulti. E il canile… - fialastella1112 : RT @cotrozzi_lisa: Vorrei poterti dire che domani sarà il tuo turno di uscire ma purtroppo...???? Nessuno vuole maremmani adulti. E il canile… -