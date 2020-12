Resident Evil Village sarebbe vittima di un gigantesco leak di una build interna che rivela trama e finale

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Apparentemente è trapelata unadi sviluppodiin seguito all'attacco hacker contro Capcom che continua a provocare una lenta fuga di documenti interni. Alcuni screenshot sono apparsi su più forum e social media e sembrano provenire da unadi sviluppodi, stando alle scritte leggibili sulle immagini stesse. Questa fuga di notizie segue quella che parlava della presunta data di uscita di aprile per l'atteso gioco. Entrambe queste fughe di notizie sono presumibilmente avvenute a seguito del rifiuto di Capcom di pagare le richieste di riscatto degli hacker. L'attacco è stato segnalato per la prima volta all'inizio di novembre e, sebbene in un primo ...