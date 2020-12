Qualità della vita, nel 2020 vince Bologna. Tra i parametri entra anche il Covid. La pandemia penalizza il Nord. E la crisi colpisce le aree metropolitane più turistiche (Di lunedì 14 dicembre 2020) E’ Bologna la provincia con la migliore Qualità della vita nel 2020. Lo stabilisce la 31esima indagine del Sole 24 Ore sul benessere nei territori. Lo studio parte da questo interrogativo: tra contagi, decessi, crisi economiche, lockdown e quarantene come si misura la Qualità della vita? L’obiettivo dell’edizione 2020 – che analizza 90 indicatori, per la maggior parte (circa 60) aggiornati al 2020 in base agli ultimi dati disponibili – è raccontare in presa diretta il differente impatto della pandemia da coronavirus sui territori. L’impostazione della ricerca conferma le sei aree tematiche di analisi che fotografano la complessità ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) E’la provincia con la migliorenel. Lo stabilisce la 31esima indagine del Sole 24 Ore sul benessere nei territori. Lo studio parte da questo interrogativo: tra contagi, decessi,economiche, lockdown e quarantene come si misura la? L’obiettivo dell’edizione– che analizza 90 indicatori, per la maggior parte (circa 60) aggiornati alin base agli ultimi dati disponibili – è raccontare in presa diretta il differente impattoda coronavirus sui territori. L’impostazionericerca conferma le seitematiche di analisi che fotografano la complessità ...

chetempochefa : «Voglio dire ai giovani, ai ragazzi, che uno qualsiasi, uno normale, può farcela. Non ero un fenomeno atletico, non… - virginiomerola : #Bologna prima città per qualità della vita nella classifica @sole24ore. Avviene nell'anno della pandemia: la nostr… - c_appendino : Qualità della vita: Torino sale di 34 posizioni in 5 anni. Oggi è in posizione 21, nel 2015 era in posizione 55. U… - OscarTonnina : Qualità della vita 2020: la classifica delle province italiane dove si vive meglio. Bologna la migliore nell'anno d… - notiziedabruzzo : Qualità della vita, la classifica di Italia Oggi. #Teramo è la migliore provincia in #Abruzzo. -