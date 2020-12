Pulire l’argento | Come usare i fogli d’alluminio per farlo brillare

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 14 dicembre 2020)con i: metodo semplice ed efficace!è uno dei materiali più eleganti in circolazione, che si tratti di oggetti per la casa o di gioielli, la sua luminosità fa apparire tutto delicatamente retrò. Spesso, però, si ossida e pulirlo diventa abbastanza complicato, soprattutto se abbiamo a che fare con oggetti intarsiati o con braccialetti abbelliti da diversi ciondoli. I prodotti in commercio, pur essendo efficaci, di solito, sono in crema e questo ci costringe adspugnette, spazzolini e quant’altro per arrivare in tutti i punti. Alla fine, spesso, chiudiamo il nostro argento in un cassetto e lo dimentichiamo lì. L’ideale sarebbe poter immergere il gioiello, in qualche soluzione in modo che penetri in tutti i punti, ovviamente, noi abbiamo ...