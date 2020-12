Novità per documenti d’identità: scadenza prorogata fino ad Aprile 2021 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuova proroga predisposta dal governo per carta d’identità e patente in scadenza durante l’emergenza Covid. I termini di rinnovo sono posticipati ad Aprile 2021. documenti in scadenza o scaduti durante la pandemia. Per ovviare a questa situazione il governo aveva predisposto proroghe per i termini del rinnovo. Con il Cura Italia inizialmente la proroga L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuova proroga predisposta dal governo per cartae patente indurante l’emergenza Covid. I termini di rinnovo sono posticipati adino scaduti durante la pandemia. Per ovviare a questa situazione il governo aveva predisposto proroghe per i termini del rinnovo. Con il Cura Italia inizialmente la proroga L'articolo proviene da YesLife.it.

SerieA : Fischio finale sull'11ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A… - RobertoBurioni : Vi aspetto stasera a @chetempochefa ospite di @fabfazio su @RaiTre per commentare la grande novità della settimana:… - SerieA : I risultati della 10ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti tutte le n… - AutoVernocchi : Grintosa e pronta a superare ogni ostacolo: Discovery Sport incarna perfettamente lo spirito Land Rover. Ti aspetti… - Ilikepuglia : Fse, al via l'orario invernale: ecco le principali novità per le città pugliesi -