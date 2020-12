Infortunio Neymar, perché Juventus e Inter sperano non sia grave (Di lunedì 14 dicembre 2020) Brutto Infortunio per Neymar in Psg-Lione: il brasiliano è uscito in lacrime ed ora (anche) Juventus ed Inter sperano che non sia grave Il Psg trattiene il fiato per capire l’entità dell’Infortunio di Neymar. Le immagini lasciano spazio ai pensieri più tristi: l’Intervento a forbice con la caviglia del brasiliano che rimane in mezzo alle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Bruttoperin Psg-Lione: il brasiliano è uscito in lacrime ed ora (anche)edche non siaIl Psg trattiene il fiato per capire l’entità dell’di. Le immagini lasciano spazio ai pensieri più tristi: l’vento a forbice con la caviglia del brasiliano che rimane in mezzo alle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SkySport : Neymar, infortunio alla caviglia in Psg-Lione. FOTO - infoitsport : Infortunio per Neymar, l'attaccante rischia un lunghissimo stop - Fantacalcio : Psg, paura Neymar: out in lacrime e caviglia ko, si teme un lungo stop - Salvato95551627 : RT @PieAgo95: ?? Grave infortunio per #Neymar Nei minuti finali della sfida contro il #Lione, la stella del #PSG esce dal campo, in lacrim… - _shahriar02 : RT @SkySport: Neymar, infortunio alla caviglia in Psg-Lione. FOTO -