Il viceministro Sileri accusa: “La task force di Speranza si è basata sul piano pandemico vecchio di 10 anni” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sul caso del rapporto sulla pandemia, “copiaincollato” da Ranieri Guerra sulla base di un vecchio piano del 2009 per dare “una foglia di fico al governo“, arrivano delle novità importanti. Guerra, componente del Comitato tecnico scientifico che si occupa del contrasto all’epidemia di Coronavirus, a stretto contatto con il ministero della Salute, rischierebbe di vedersi ritirate le deleghe da parte dell’Oms. A Guerra viene contestato il mancato aggiornamento del piano pandemico e la sparizione di un documento dell’Oms molto duro nei confronti del nostro Paese sulle modalità di contrasto del Covid. L’Oms si difende e scarica Ranieri Guerra “In nessun momento il governo italiano ha chiesto all’Organizzazione mondiale della sanità di rimuovere il documento” sulla gestione italiana della prima ondata della pandemia di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sul caso del rapporto sulla pandemia, “copiaincollato” da Ranieri Guerra sulla base di undel 2009 per dare “una foglia di fico al governo“, arrivano delle novità importanti. Guerra, componente del Comitato tecnico scientifico che si occupa del contrasto all’epidemia di Coronavirus, a stretto contatto con il ministero della Salute, rischierebbe di vedersi ritirate le deleghe da parte dell’Oms. A Guerra viene contestato il mancato aggiornamento dele la sparizione di un documento dell’Oms molto duro nei confronti del nostro Paese sulle modalità di contrasto del Covid. L’Oms si difende e scarica Ranieri Guerra “In nessun momento il governo italiano ha chiesto all’Organizzazione mondiale della sanità di rimuovere il documento” sulla gestione italiana della prima ondata della pandemia di ...

04Carmen20 : @M____O____R @SfigattoI @Vivi15117857 @LuigiLaera @DavelloStefano @ChiodiDonatella Quindi sta avallando la mia teor… - RItalia_N : Vaccino Covid, il viceministro Sileri “minaccia”: “Se solo il 30% degli italiani lo farà, serve l’obbligo”: - AdrianaSpappa : Qualcuno informi il viceministro che il ministro ha detto in Parlamento che ci sarà una SORVEGLIANZA AGGIUNTIVA sul… - gabryazzy : RT @Agato_Agato: E con questo si chiude la polemica tra Sileri e il viceministro della Sanità. - StartMagNews : Il ministro degli Esteri chiede all’Oms di rinunciare all’immunità diplomatica dietro cui si è rifugiata per non fa… -