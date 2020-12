Heidi Klum | così orgogliosa della figlia Leni | «Non sei una Mini-me»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Sulle orme di mamma. Leni Klum, figlia 16enne della top model Heidi e dell’imprenditore Flavio Briatore, ha esordito come modella sulla copertina di Vogue Germania, immortalata dal fotografo Chris Colls. «Amore mio, sono davvero orgogliosa di te, e non perché hai scelto questa strada», scrive sui social proprio mamma Heidi, che ha posato per il servizio insieme a Leni. «Qualsiasi direzione prenderai, sarà la tua».