Fibrosi cistica: tripletta Vertex anche dai 6 agli 11 anni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Fibrosi cistica: la tripletta di Vertex, con tezacaftor/ivacaftor associato a ivacaftor, approvata anche dai 6 agli 11 anni La Commissione europea ha concesso l'approvazione dell'estensione delle indicazioni di tezacaftor/ivacaftor associato a ivacaftor per includere il trattamento della Fibrosi cistica in pazienti di età pari o superiore ai 6 anni che hanno due copie della mutazione F508del nel gene regolatore… L'articolo Corriere Nazionale.

