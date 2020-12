FESTE NATALE IN LOCKDOWN: ZONA ROSSA O ARANCIONE?/ Vertice Conte-Cts: le ipotesi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Italia ZONA ROSSA o ARANCIONE per le FESTE di NATALE e Capodanno? Il "modello Germania": chiusi negozi, bar e ristoranti. Oggi Vertice decisivo Cts-Governo Conte Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 14 dicembre 2020) Italiaper ledie Capodanno? Il "modello Germania": chiusi negozi, bar e ristoranti. Oggidecisivo Cts-Governo

Corriere : Verso la zona rossa a Natale e Capodanno: il Governo e la stretta per le feste. Forse oggi la decisione - Corriere : ?? Il governo potrebbe decidere già oggi - Corriere : ?? Oggi si deciderà se far scattare il provvedimento già il 19 e 20 dicembre o se invece slittare a ridosso del Nata… - TingoRoda : @nez26 Casomai sarebbe da montare durante le feste di natale MA NON MI DISTRARRE IO NON LA VOGLIO - Taxistalobbyst : RT @bettabettanesi: Queste merde del #Pd hanno solennemente rotto i coglioni con i loro voli pindarici di merda. Dovere primario festeggiar… -