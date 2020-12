Esercito americano invia bombardieri B-52 in Medio Oriente (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’Esercito americano invia dei bombardieri strategici B-52 con capacità nucleare in Medio Oriente, come dimostrazione di forza contro l’Iran. Teheran risponde che reagirà con tutti i mezzi a sua disposizione alla violazione del suo spazio aereo. Già nel giugno del 2019 aveva battuto in modo dimostrativo un drone spia statunitense sullo stretto di Hormuz. Perché Leggi su periodicodaily (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’deistrategici B-52 con capacità nucleare in, come dimostrazione di forza contro l’Iran. Teheran risponde che reagirà con tutti i mezzi a sua disposizione alla violazione del suo spazio aereo. Già nel giugno del 2019 aveva battuto in modo dimostrativo un drone spia statunitense sullo stretto di Hormuz. Perché

