Cyberpunk 2077: la demo dellE3 2018 e la versione finale a confronto (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 può avere dei problemi su PlayStation 4 e Xbox One in fatto di grafica e prestazioni, ma su PC il gioco non ha particolari criticità. Mentre gli sviluppatori sono al lavoro su una serie di patch correttive, chi gioca su PC di fascia alta può godersi tutte le funzionalità disponibili per migliorare l'aspetto del gioco, ray tracing compreso. Ma come è cambiato il gioco dalla sua demo mostrata all'E3 2018 ad oggi? Un video ci consente di dare uno sguardo al salto qualitativo del gioco di CD Projekt RED da quando è stato mostrato ai giocatori per la prima volta. Lo studio di sviluppo polacco ha svolto un lavoro incredibile tra il 2018 e la sua uscita a dicembre 2020, con Cyberpunk 2077 che sembra molto, molto meglio ora di quanto non fosse allora. I ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020)può avere dei problemi su PlayStation 4 e Xbox One in fatto di grafica e prestazioni, ma su PC il gioco non ha particolari criticità. Mentre gli sviluppatori sono al lavoro su una serie di patch correttive, chi gioca su PC di fascia alta può godersi tutte le funzionalità disponibili per migliorare l'aspetto del gioco, ray tracing compreso. Ma come è cambiato il gioco dalla suamostrata all'E3ad oggi? Un video ci consente di dare uno sguardo al salto qualitativo del gioco di CD Projekt RED da quando è stato mostrato ai giocatori per la prima volta. Lo studio di sviluppo polacco ha svolto un lavoro incredibile tra ile la sua uscita a dicembre 2020, conche sembra molto, molto meglio ora di quanto non fosse allora. I ...

