Cucciolo di cane precipita in un pozzo a 15 metri di profondità: la corsa contro il tempo per salvarlo

Salvataggio dei Vigili del Fuoco stamattina a Valmontone dove un cane è stato recuperato da un pozzo profondo una quindicina di metri. E' successo stamattina intorno alle 9.00.

Il Cucciolo di cane, ancora vivo, è stato trovato incastrato all'interno di un pozzo artesiano, a circa 15 metri di profondità. Il recupero del meticcio è stato possibile grazie all'esecuzione di una manovra Saf da parte del personale del nucleo operativo dei Vigili del Fuoco, giunto in ausilio della squadra territoriale di competenza (16/ A). Terminate le operazioni di estrazione,

