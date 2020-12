Post Genoa Juventus: le dichiarazioni di Pirlo (Di domenica 13 dicembre 2020) Per il Post Genoa -Juventus è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, per commentare il successo della sua squadra allo stadio Marassi. Post Genoa- Juventus: cosa ha detto Pirlo? “La cosa più giusta da fare era cancellare la partita di martedì, siamo stati bravi ad avere pazienza e sfruttare le occasioni. Abbiamo avuto sempre la partita in mano. Gol subito? Da’ fastidio, avevamo in mano la partita, invece di marcare in area abbiamo guardato. Ma siamo stati bravi a reagire. Dybala oggi si è sbloccato sia mentalmente che fisicamente, però oggi ha fatto una buona partita sotto i due aspetti. Lo aspettavamo e adesso che è tornato al goal ci aspettiamo ancora di più. Oggi è stato molto bravo anche Mckennie, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 13 dicembre 2020) Per ilè intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri, Andrea, per commentare il successo della sua squadra allo stadio Marassi.: cosa ha detto? “La cosa più giusta da fare era cancellare la partita di martedì, siamo stati bravi ad avere pazienza e sfruttare le occasioni. Abbiamo avuto sempre la partita in mano. Gol subito? Da’ fastidio, avevamo in mano la partita, invece di marcare in area abbiamo guardato. Ma siamo stati bravi a reagire. Dybala oggi si è sbloccato sia mentalmente che fisicamente, però oggi ha fatto una buona partita sotto i due aspetti. Lo aspettavamo e adesso che è tornato al goal ci aspettiamo ancora di più. Oggi è stato molto bravo anche Mckennie, ...

JuventusTV : ??SIAMO LIVE CON IL POST-GARA ?? Qui ?? - Suliman1984ss : RT @forumJuventus: Ronaldo post #GenoaJuve: 'Contento per il traguardo personale. Champions? La Juve parte sempre per vincerla, poi solo un… - GiovanniBracone : RT @forumJuventus: Ronaldo post #GenoaJuve: 'Contento per il traguardo personale. Champions? La Juve parte sempre per vincerla, poi solo un… - forumJuventus : Ronaldo post #GenoaJuve: 'Contento per il traguardo personale. Champions? La Juve parte sempre per vincerla, poi so… - Dulafive : RT @kravotz: Riflessioni post genoa: Sta bene de ligt? Sembrava preoccupato uscendo. Due rigori netti frutto di 2 errori da serie C. E m… -