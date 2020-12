Ordine d’arrivo F1 | GP Abu Dhabi 2020 | risultato e classifica gara

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Max Verstappen ha vinto il GP di Abu, ultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. L’olandese è scattato meravigliosamente dalla pole position al volante della sua Red Bull e ha così conquistato la sua seconda vittoria in questa stagione tormentata dall’emergenza sanitaria. Il fuoriclasse orange ha dominato dall’inizio alla fine di questacorsa in notturna, mettendo in scacco matto le due Mercedes. Le Frecce d’Argento partivano con tutti i favori del pronostico come sempre, ma oggi non sono riuscite a fronteggiare lo scatenato Verstappen e si sono dovute accontentare degli altri due posti sul podio. Valtteri Bottas ha concluso in seconda posizione, avendo la meglio sul compagno di squadra Lewis Hamilton (soltanto terzo). Il sette volte Campione del Mondo, di ...