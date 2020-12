Gol Dybala Genoa Juventus 0-1: torna al gol la Joya -VIDEO- (Di domenica 13 dicembre 2020) GOL – Genoa Juventus, va in scena a Marassi. Pirlo dopo la bella vittoria col Barcellona vuole continuare a vincere in campionato. Pirlo sceglie Dybala in attacco insieme a Cristiano Ronaldo, con Chiesa e McKennie che partono dal 1? sugli esterni. In mezzo ci sono Bentancur e Rabiot, panchina per Arthur e Kulusevski. In porta c’è Szczesny, difesa composta da Cuadrado, Bonucci, De Ligt ed Alex Sandro. Partita importante questa, per rimanere in scia del Milan. Genoa Juventus le formazioni Ecco le due formazioni. Leggi anche: Genoa Juventus streaming: dove vedere il match live, no Rojadirecta Genoa (4-3-1-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Lerager, Rovella, Radovanovic; Sturaro; Pjaca, Scamacca. Juventus (4-4-2) Szczesny; ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 13 dicembre 2020) GOL –, va in scena a Marassi. Pirlo dopo la bella vittoria col Barcellona vuole continuare a vincere in campionato. Pirlo scegliein attacco insieme a Cristiano Ronaldo, con Chiesa e McKennie che partono dal 1? sugli esterni. In mezzo ci sono Bentancur e Rabiot, panchina per Arthur e Kulusevski. In porta c’è Szczesny, difesa composta da Cuadrado, Bonucci, De Ligt ed Alex Sandro. Partita importante questa, per rimanere in scia del Milan.le formazioni Ecco le due formazioni. Leggi anche:streaming: dove vedere il match live, no Rojadirecta(4-3-1-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Lerager, Rovella, Radovanovic; Sturaro; Pjaca, Scamacca.(4-4-2) Szczesny; ...

